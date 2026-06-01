Debatten beendet

Die wichtigsten Beschlüsse der letzten Sessionswoche

Nationalrat fordert Bundesrat erneut zu Copernicus-Beitritt auf

Grenzwertkriterien für Pestizide in Gewässern werden angepasst

Longtail-Velos müssen auch künftig kein Kontrollschild tragen

Parlament will missbräuchlichen Baueinsprachen Riegel schieben

Identifikationspflicht bei Schweizer Domains

Betriebszeiten der Flughäfen Zürich und Genf sollen ins Gesetz

Mehr Engagement im Nahost-Konflikt