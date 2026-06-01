 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Sommersession 2026 Baueinsprachen werden erschwert

Autor: 

01.06.2026, 14:14

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Debatten beendet
  • Die wichtigsten Beschlüsse der letzten Sessionswoche
  • Nationalrat fordert Bundesrat erneut zu Copernicus-Beitritt auf
  • Grenzwertkriterien für Pestizide in Gewässern werden angepasst
  • Longtail-Velos müssen auch künftig kein Kontrollschild tragen
  • Parlament will missbräuchlichen Baueinsprachen Riegel schieben
  • Identifikationspflicht bei Schweizer Domains
  • Betriebszeiten der Flughäfen Zürich und Genf sollen ins Gesetz
  • Mehr Engagement im Nahost-Konflikt
  • Nach langer Debatte: Parlament hebt Neubauverbot von AKW auf

Tagesschau, 15.06.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)