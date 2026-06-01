- Die Sommersession der Eidgenössischen Räte findet vom 1. Juni bis zum 19. Juni statt.
- Hier im Ticker können Sie die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat nachlesen.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Debatten beendet
- Die wichtigsten Beschlüsse der letzten Sessionswoche
- Nationalrat fordert Bundesrat erneut zu Copernicus-Beitritt auf
- Grenzwertkriterien für Pestizide in Gewässern werden angepasst
- Longtail-Velos müssen auch künftig kein Kontrollschild tragen
- Parlament will missbräuchlichen Baueinsprachen Riegel schieben
- Identifikationspflicht bei Schweizer Domains
- Betriebszeiten der Flughäfen Zürich und Genf sollen ins Gesetz
- Mehr Engagement im Nahost-Konflikt
- Nach langer Debatte: Parlament hebt Neubauverbot von AKW auf