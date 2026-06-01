Bundesrat Rösti: «Keine obligatorischen Fahrkurse ab 75 geplant»

Willkommen zur zweiten Sessionwoche!

Das sind die Entscheide der ersten Sessionswoche

Nationalrat fordert Hotline für Opfer von Cyberangriffen

Parlament verlangt dauerhaft verschärfte Grenzkontrollen

Ständerat sagt Nein zur Mitte-Initiative gegen die Heiratsstrafe

Germann (SVP/SH): «Jetzt stimmen wir doch über die Initiative ab»

Schärfere Wehrpflicht-Regeln für Doppelbürger

Die Kostenfrage und das betretene Schweigen