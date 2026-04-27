- Der Nationalrat tritt von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen, um die Geschäftslast abzubauen.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Lichterlöschen im Bundeshaus – morgen geht's weiter
- Umsetzung der Pflegeinitiative: Bürgerliche setzen sich durch
- Nationalrat will Pflegenden die Sonntagsarbeit weniger abgelten
- Pflegeinitiative: Bürgerliche und Linke ringen um Umsetzung
- Mittagspause – weiter geht's um 15 Uhr
- Nationalrat will Höchstarbeitszeit in der Pflege nicht reduzieren
- Baume-Schneider soll nicht mehr von «Chaos-Initiative» sprechen
- Pflegeinitiative: emotionale Debatte im Nationalrat
- Parlament will Gerichte bei Urteilsbegründungen entlasten
- Parlament will den beiden Basel kein volles Ständerecht geben
Quellen: SRF, Agenturen