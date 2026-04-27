- Der Nationalrat tritt von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen, um die Geschäftslast abzubauen.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Schlusspfiff in Bundesbern: Die Sondersession ist beendet
- Nationalrat verlangt Schwellenwert für die Wolfspopulation
- (Noch) keine Helm- und Ausweispflicht für E-Roller-Fahrten
- Rösti rekonvaleszent – der «Ersatz-Bundesrat» springt ein
- Nationalrat empfiehlt Demokratie-Initiative zur Ablehnung
- Bundesrat lehnt Demokratie-Initiative ab – ohne Gegenvorschlag
- Der Nationalrat setzt seine Beratungen fort
- Wohlverdiente Mittagspause im Nationalrat
- Applaus zum Abschied für Aline Trede
- Knifflige Frage aus dem Luzerner Einbürgerungstest
Quellen: SRF, Agenturen