Der Nationalrat macht Schluss für heute...

Greta Gysin will Fraktionschefin der Grünen werden

Bund soll Spitalplanung an sich nehmen

Krankenkassen soll keine grossen Clubs mehr sponsern dürfen

«Pille danach» soll einfacher zu erhalten sein

Automatische Prämienverbilligung statt auf Antrag

Dämpfung der Gesundheitskosten soll zu Prämienreduktion führen

Bericht zu Gewaltdynamiken unter jungen Männern

Nationalrat pocht auf den Jugendschutz vor Online-Pornografie