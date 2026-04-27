- Der Nationalrat tritt von Montag bis Donnerstag zu einer Sondersession zusammen, um die Geschäftslast abzubauen.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Der Nationalrat macht Schluss für heute...
- Greta Gysin will Fraktionschefin der Grünen werden
- Bund soll Spitalplanung an sich nehmen
- Krankenkassen soll keine grossen Clubs mehr sponsern dürfen
- «Pille danach» soll einfacher zu erhalten sein
- Automatische Prämienverbilligung statt auf Antrag
- Dämpfung der Gesundheitskosten soll zu Prämienreduktion führen
- Bericht zu Gewaltdynamiken unter jungen Männern
- Nationalrat pocht auf den Jugendschutz vor Online-Pornografie
- Nationalrat will digitalen Zugang zu AHV-Dossiers ermöglichen
Quellen: SRF, Agenturen