Es lag auch am Widerstand von links, dass der Bundesrat die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU einseitig abgebrochen hat. Vor allem die Gewerkschaften wehrten sich, weil sie den Lohnschutz verteidigen wollten.

Das Europa-Papier sei für die SP also ein Spagat, sagt SRF-Inlandredaktor Elmar Plozza: Auf der einen Seite will sie europapolitisch vorwärtsmachen, auf der anderen Seite ist ihr der Lohnschutz sehr wichtig. Diese Differenz wäre wohl auch bei Beitrittsverhandlungen vorhanden. Wobei einige in der SP die Hoffnung hegen, dass auch in der EU der Kampf gegen Lohndumping allmählich wichtiger wird dank neuer Richtlinien.

Was die politischen Chancen des Papiers betrifft, so sind ein EU-Beitritt und nur schon Beitrittsverhandlungen bis auf Weiteres nicht mehrheitsfähig in der Schweiz. Die FDP etwa, die am Samstag auch ein Europa-Papier verabschiedet, sieht darin momentan keine gangbare Option und möchte eher thematisch verhandeln, beispielsweise über ein Strommarkt- oder ein Gesundheitsabkommen.



Wenn nun die SP solche EU-Beitrittsverhandlungen trotzdem forciert, so könne sich die Partei damit möglicherweise profilieren, schätzt Plozza. Auch weil sich die anderen Parteien so schwertäten. Der SP dürfte es aber auch darum gehen, wieder etwas Schwung in die Europapolitik zu bringen.