Die Delegierten haben einstimmig eine Resolution der SP Frauen angenommen, die einen ausreichenden Opferschutz fordert. Ausserdem riefen sie zur Demonstration zum Auftakt der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen am 23. November in Bern auf.

Jeden Tag würden sich durchschnittlich 100 Gewaltbetroffene in der Schweiz bei Opferhilfestellen beraten lassen, sagten die SP Frauen am Parteitag am Samstag in Davos. Drei von vier beratenen Personen seien weiblich. Viele Opfer würden sich aber keine Hilfe holen.

Deshalb fordert die Sozialdemokratische Partei in einer Resolution die Kantone und den Bund dazu auf, ausreichend Schutzplätze und Beratungsstellen zu schaffen. Weiter sollen diese Angebote flächendeckend bekannt gemacht werden, damit Hilfesuchende sie auch nutzen können. Und schliesslich soll der Zugang zu diesen Hilfsangeboten niederschwellig und diskriminierungsfrei sein.