Unsere Recherchen belegen also klar, hinter der Wahlkampf-spende an Alice Weidel und die AfD steckt ein Schweizer. Was bedeutet das für Alice Weidel aus rechtlicher Sicht?

Für Alice Weidel bedeutet es vor allem, dass sie sich erklären muss. Stand jetzt könnte es sich gemäss deutschem Parteispendengesetz um eine illegale Parteispende handeln. Illegal ist eine solche Parteispenden dann, wenn sie aus einem Nicht-EU-land nach Deutschland fliesst. Der Tatbestand scheint mit der Schweiz und mit diesem Spender tatsächlich erfüllt zu sein. Gleichzeitig ist eine solche Parteispende, wenn sie illegal ist, sofort an den Bundestagspräsidenten weiter zu leiten oder an den Absender zurück zu weisen. Dies ist in diesem Fall allerdings erst sechs Monate später passiert. Alice Weidel muss sich also erklären und sie hat das auch bereits getan. Sie hat gesagt, sie hätte sehr spät von dieser Spende erfahren und nicht gewusst, was der Hintergrund der Spende sei, woher diese komme und es sei nicht ihre Aufgabe, sondern die der Schatzmeisterin des Landkreises Bodensee. Dort sei die Spende eingegangen, der Kreisverband wäre also in der Verantwortung gewesen, diese Spende zurück zu weisen.

Was bedeutet es für die AfD? Wird Alice Weidel zurücktreten müssen?

Dafür ist es jetzt noch zu früh. Alice Weidel und die AFD sind jetzt in der Erklärungsschuld, denn die Bundestagsverwaltung hat eine Untersuchung eingeleitet. Sie will genau wissen, wer, was zu welchem Zeitpunkt über diese Spende wusste. Und wenn Weidel genau belegen kann, dass sie tatsächlich erst sehr spät davon erfahren hat, sich im Wahlkampfstress des letzten Jahres nicht um jede Spende hätte kümmern können, dann dürfte sie mit einem blauen Auge davon kommen. Sollte sich jedoch herausstellen, dass sie schon früher Bescheid wusste und nicht gehandelt hatte, müsste sie wohl wegen dieser Affäre zurücktreten.