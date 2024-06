Die Rettungskräfte haben am Donnerstagvormittag im Fluss Moesa bei Grono GR eine tote Frau gefunden. Ob es sich dabei um eine der vermissten Personen im Bündner Südtal Misox handelte, war am Donnerstagabend zunächst unklar. Einsatzkräfte entdeckten die Leiche um 10.25 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden am Abend schrieb. Der Fund war das Ergebnis einer gemeinsamen Suchaktion verschiedener Einsatzkräfte, ausgelöst durch die nach wie vor zwei vermissten Personen nach den Unwettern im Misox GR vom vergangenen Freitag.