Zum zweiten Mal in Folge ist die traditionelle Landsgemeinde in Appenzell abgesagt. Stattdessen wurde ein kantonaler Urnengang am 9. Mai angesetzt. Drei Stimmberechtigte Innerrhoder haben gegen diese Absage der Landsgemeinde beim Bundesgericht eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. Diese ist aktuell noch hängig. Weil das Gericht der Beschwerde aber die aufschiebende Wirkung entzogen hat, kann der Urnengang trotzdem stattfinden.

Nebst der Spital-Vorlage und den Wahlen kommen noch weitere umstrittene Sachgeschäfte zur Abstimmung. So entscheiden die Innerrhoderinnen und Innerrhoder unter anderem über zwei Windräder in Oberegg und darüber, ob die fast 150-jähre Kantonsverfassung einer Totalrevision unterzogen werden soll. Insgesamt stehen neun Sachgeschäfte zur Abstimmung.