Die Kritik an den Zuständen in den Bundesasylzentren nimmt nicht ab. Nach den Recherchen der «Rundschau», RTS und der «WOZ» wurden die Vorwürfe von alt Bundesrichter Niklaus Oberholzer untersucht. Sieben Vorfälle begutachtete er konkret, in denen angeblich unverhältnismässiger Zwang gegen Asylsuchende ausgeübt wurde.



Die Grund- und Menschenrechte würden grundsätzlich eingehalten, zudem gebe es keine Hinweise auf eine generelle Voreingenommenheit der Mitarbeitenden der Sicherheitsdienste, bilanziert er.



Allerdings sei in sechs von sieben untersuchten Vorfällen eine Strafuntersuchung eingeleitet worden. In drei der sieben Fälle hätten Mitarbeitende der Sicherheitsdienste «unverhältnismässig und eventuell auch rechtswidrig auf eine Konfliktsituation reagiert», hiess es weiter.