Legende: EU-Vize-Kommissionspräsident Maros Sefcovic (links) diskutiert mit Aussenminister Ignazio Cassis in Bern. KEYSTONE/Gaetan Bally

Unter den Bilateralen werden Verträge zwischen der Schweiz und der Europäischen Union verstanden, die vor 20 beziehungsweise 25 Jahren unterzeichnet wurden. Sie haben unter anderem den Freihandel ermöglicht, also dass es an den Grenzen grundsätzlich keine Zölle auf Güter mehr gibt, oder, dass sich Bürgerinnen und Bürger der Schweiz und der EU innerhalb der beiden Staatsgebiete frei bewegen können (Personenfreizügigkeit). Was die Bilateralen I und II sonst noch alles beinhalten, lesen Sie hier.