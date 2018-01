Im Rheintal haben sich viele Hightech-Firmen angesiedelt. Darunter eine, die für die Produktion des Iphones wichtig ist.

Die Zahlen rund um die VAT sind eindrücklich: Weltweit 1400 Mitarbeiter, nur schon in Haag (SG) arbeiten 1100 Personen. Alleine im letzten Jahr kamen am Standort im Rheintal 500 neue Arbeitsplätze hinzu.

Und der Börsenkurs hat sich seit dem Börsengang vor eineinhalb Jahren fast verdreifacht. Das Unternehmen stellt Vakuumpumpen her. Diese werden für die Produktion vom iPhone benötigt.

Rheintal als Hightech-Valley

Zusatzinhalt überspringen Heute in «Schweiz aktuell» Mehr dazu sehen Sie in der Sendung «Schweiz aktuell» um 19.00 Uhr auf SRF 1.

«Die Nachfrage nach Mikroelektronik ist wegen der Digitalisierung weltweit enorm. Das braucht riesige Kapazitäten», erklärt Heinz Kundert, Geschäftsführer der VAT gegenüber «Schweiz aktuell» diesen Erfolg.

Langsam sei das Rheintal aber ausgetrocknet, was qualifizierte Mitarbeiter betrifft. «Zum Glück können wir hier im Rheintal auch auf Arbeitnehmende aus Deutschland, Österreich und Liechtenstein zurückgreifen, sonst könnten wir die Nachfrage nicht befriedigen», so Kundert.

Das Rheintal als Hightech-Valley? Markus Probst, selber Geschäftsführer einer kleinen Hightech-Firma und Präsident des regionalen Arbeitgeberverbandes, erklärt diesen Erfolg so: «Unsere Betriebe sind es sich gewohnt, über den Tellerrand hinauszuschauen und orientieren sich an internationalen Märkten.» Ausserdem finde man in der Region auf sehr engem Raum zahlreiche Spezialisten und Kompetenzen, so Probst.