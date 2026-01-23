Im Regionalgefängnis Bern brach ein Brand in einer Zelle aus.

Wegen der Rauchentwicklung mussten verschiedene Gefängniszellen evakuiert werden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich von einem Insassen gelegt wurde.

In der Berner Innenstadt brannte es am Donnerstag im Regionalgefängnis Bern. Mitarbeitende konnten das Feuer vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig löschen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.

Legende: Nach einem Brand im Regionalgefängnis Bern wurde diverse Insassen evakuiert. (Symbolbild) Keystone/Michael Buholzer

Wegen der Rauchentwicklung mussten jedoch diverse Gefängniszellen evakuiert und die Insassen in einem anderen Teil des Gebäudes untergebracht werden.

Der 19-jährige Insasse, der in der betroffenen Zelle untergebracht war, wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Er befand sich zum Zeitpunkt des Brandes alleine in der Zelle. Die Zelle ist laut der Mitteilung der Polizei nicht mehr benutzbar. Wie es genau zum Brand kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.