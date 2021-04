200'000 Osterglocken, Tulpen, Narzissen und Hyazinthen blühen derzeit in Chur. Bereits im letzten Jahr hatte die Stadtgärtnerei so das Stadtbild aufgewertet. Dieses Jahr will der Stadtrat die Blumenpracht an die Churerinnen und Churer verschenken.

Legende: Die Churer Stadtgärtnerei bepflanzt die Grünflächen mit Frühlingsblumen. SRF

Die Bevölkerung habe im letzten Jahr viel Geduld, Zusammenhalt und Rücksicht bewiesen, sagt Stadträtin Sandra Maissen. «Mit dieser kleinen Geste möchten wir uns bei der Bevölkerung für das Durchhalten während der Krise bedanken.»

Mit dieser kleinen Geste möchten wir uns bei der Bevölkerung für das Durchhalten während der Krise bedanken.

Chur hatte schon früh strengere Massnahmen gegen das Coronavirus eingeführt als andere Städte oder Kantone. So wurden beispielsweise die Gruppengrössen viel tiefer angesetzt, als das der Bundesrat in einer ersten Phase im Frühling 2020 vorgeschrieben hatte. Maskentragen wurde empfohlen, als auf nationaler Ebene noch keine Empfehlung ausgesprochen war.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Interview Stadtpräsident Marti Strenge Massnahmen in Chur im Frühling 2020 29.05.2020 Mit Audio

Die Blumen als Dankeschön müssen sich die Churerinnen und Churer selber abholen. An drei Terminen öffnet die Stadtgärtnerei ihre Beete und Rabatten und hilft beim Schnitt. Die Stadträtin Sandra Maissen will teilweise selbst vor Ort sein und sich persönlich bei den Leuten bedanken.