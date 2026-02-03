Die Stadtpolizei Zürich hat am Montagabend einen 40-jährigen Kosovaren festgenommen, der einen jüdischen Mann tätlich angegriffen hatte.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen hat der Verhaftete unvermittelt einen 26-jährigen orthodoxen Juden mit Faustschlägen angegriffen.

Der Angreifer habe dank mehrerer zu Hilfe kommenden Personen überwältigt werden können, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Das Opfer habe beim Vorfall leichte Verletzungen erlitten, schreibt die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung. Als die Polizisten vor Ort eingetroffen seien, hätten mehrere Personen einen Mann am Boden festgehalten.

Laut der Polizei hat sich der Festgenommene wiederholt beleidigend und antisemitisch geäussert. Er verfüge über keinen festen Wohnsitz in der Schweiz. Er werde der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt. Weitere Ermittlungen würden laufen, so die Polizei.