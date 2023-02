Die Fasnacht in der Stadt Luzern zieht Menschenmengen an wie noch nie: Den Wey-Umzug vom Montag hätten sich 60'000 Personen angeschaut, was Zuschauerrekord sei, teilte die Polizei mit. Letztes Jahr waren es 40'000. Bereits am Schmutzigen Donnerstag bezifferte die Polizei die Zuschauermenge auf für den Donnerstag rekordverdächtige 45'000 Personen. 25'000, so viele wie noch nie, waren am frühen Morgen am Urknall mit dabei gewesen. Am «Rüüdigen Samstag» waren 60'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler an der Strassenfasnacht in Luzern unterwegs, 20'000 mehr als im Vorjahr. Zehntausende schauten sich zudem am Wochenende und am Montag in der Agglomeration Luzern und auf der Landschaft Umzüge an. (sda)