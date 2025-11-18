Der Industriekonzern SFS schliesst sein Werk in Flawil SG definitiv.

Ein Drittel der betroffenen 110 Arbeitsplätze wird an den Hauptsitz nach Heerbrugg SG verlagert.

75 Stellen werden abgebaut.

Die Werkschliessung sei eine Reaktion auf einen deutlichen Nachfragerückgang auf dem Markt der europäischen Automobilindustrie, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Ein Konsultationsverfahren ist nun abgeschlossen. Es hätten sich trotz mehrerer Vorschläge von Mitarbeitenden keine tragfähigen Alternativen zur geplanten Standortschliessung ergeben.

Die nun angekündigten 75 Entlassungen werden schrittweise zwischen April 2026 und Mitte 2027 ausgesprochen, hiess es weiter. Die Geschäftsleitung erarbeite einen Sozialplan, um die wirtschaftlichen Folgen der Kündigungen zu mildern. Alle Lernenden in Flawil erhalten die Möglichkeit, ihre Ausbildung im Unternehmen fortzusetzen und abzuschliessen.

Legende: Der Konzern ist weltweit führend bei applikationskritischen Präzisionskomponenten und Baugruppen sowie Qualitätswerkzeugen. KEYSTONE/Gaetan Bally

Am Standort in Flawil produziert SFS verschiedene Komponenten für die Automobilindustrie. Nach Heerbrugg verlagert werde das Geschäft im Bereich Kaltmassivumformung mit 35 Stellen.