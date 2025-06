Legende:

Kaiser Wilhelm II. wurde in Bern euphorisch empfangen. In der Romandie sei man ungleich skeptischer gewesen, sagt Historiker Zala. «Sie sahen in ihm einen Verführer, vor dem man sich hüten muss.» Bild: Wilhelm II. (rechts), und der damalige Bundespräsident Ludwig Forrer (Mitte) vor dem Bahnhof Bern.

Keystone/STR/ Photopress Archiv