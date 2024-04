Vor dem Nordportal des Gotthards hat sich am Samstag kurz vor 11:30 Uhr ein Stau von 15 Kilometern Länge gebildet.

Das kalte und nasse Wetter in der Deutschschweiz treibt die Menschen offenbar ins warme und sonnige Tessin.

Auf der Autobahn A2 Luzern Richtung Gotthard kommt es zwischen Erstfeld und Göschenen im Kanton Uri zu Verkehrsüberlastung, wie der TCS auf X mitteilte. Der Zeitverlust beträgt zwei Stunden und 30 Minuten.

Die Wetterprognosen für das Wochenende sind für das Tessin deutlich besser als für die Deutschschweiz. Am Samstag soll es in Lugano sonnig mit Temperaturen von bis zu 18 Grad werden. In der Deutschschweiz ist es deutlich kühler und regnerischer. Am Sonntagnachmittag soll es dann laut SRF Meteo auch im Tessin zu Niederschlägen kommen. Zudem beginnen im Kanton Zürich die Frühlingsferien.