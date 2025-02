Im Inventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung «Isos» sind alle Ortsbilder verzeichnet, die besonders wertvoll sind. Die Definition geht dabei sehr weit – mit Folgen: In der Stadt Lausanne sind mehr als 70, in der Stadt Zürich 75 Prozent der besiedelten Fläche in diesem Inventar enthalten. Das Inventar selber ist breit akzeptiert und wird von Gemeinden bei der Bewilligung von Bauvorhaben in die Interessenabwägung einbezogen. Andere Interessen sind etwa Verkehrserschliessung, Lärmschutz, Natur- und Umweltschutzanliegen.