Es ist Neuland, das beiden Kantone Basel-Stadt und Baselland betreten. «In acht ambulanten Bereichen wachsen die Angebote und damit auch die Kosten sehr schnell. Wir müssen hier handeln», begründet der Basler Gesundheitsdirektor, Lukas Engelberger (Die Mitte), den Zulassungsstopp. Die grosse Ärztedichte führe zu überdurchschnittlich hohen Gesundheitskosten und Krankenversicherungsprämien in den beiden Basel.

Es werden somit nur neue Ärztinnen und Ärzte in diesen Fachbereichen zugelassen, wenn eine praktizierende Ärztin oder ein praktizierender Arzt aufhört, zu arbeiten. Die gemeinsame Zulassungssteuerung gilt bereits per 1. April 2022.