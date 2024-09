Die SP-Politikerin Samira Marti sitzt seit 2018 für den Kanton Basel-Landschaft im Nationalrat. Sie ist Mitglied der Staatspolitischen Kommission und der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats. 2023 übernahm sie zusammen mit Samuel Bendahan das SP-Fraktionspräsidium.

2016 schloss Marti ihr Bachelor-Studium in Wirtschaftswissenschaften und Soziologie an der Universität Basel ab. Anschliessend erlangte sie den Master in Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich.