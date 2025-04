Die Autobahn über den Grossen Sankt Bernhard, also vom Walliser Rhonetal nach Italien, bleibt weiterhin gesperrt.

Grund dafür ist die Gefahr von Steinschlag.

Wann die Strasse über den Grossen St. Bernhard wieder öffnet, ist derzeit unklar.

Am Gründonnerstag hatte eine Lawine an der Galerie Les Toules auf der A21 am Grossen St. Bernhard Schäden verursacht. Die Reparaturarbeiten an der Galerie werden heute Freitag abgeschlossen.

Legende: Bei der Galerie Les Toules löste sich am 17. April 2025 eine Lawine. Astra

Wegen der Schäden am Schutzwald und an Steinschlagschutzbauten im Berghang sei aber das Risiko von Stein- und Blockschlag wesentlich höher als vor dem Lawinenniedergang, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) mit.

Deshalb starte das Astra nun parallel die notwendigen Sicherungs- und Felsräumungsmassnahmen im Lawinenhang. Diese würden über das Wochenende fortgeführt. Während der Räumungsarbeiten sei der sichere Betrieb der Walliser Galerie nicht gewährleistet, so das Astra.

Ein Öffnungstermin kann demnach noch nicht festgelegt werden. Das Astra stellte für nächste Woche weitere Informationen in Aussicht.