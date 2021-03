Das Mobilnetz von Swisscom ist am Dienstagnachmittag während einer Viertelstunde von einer landesweiten technischen Störung betroffen gewesen.

Gemäss Mitteilung der Swisscom hat sich die Lage nach 15 Uhr laufend normalisiert.

Zwischen 14:33 Uhr und 14:48 Uhr war das Telefonieren über das Mobilfunknetz, das Versenden von SMS und MMS sowie die Nutzung des mobilen Internets schweizweit nicht mehr möglich.

Gemäss Mitteilung von Swisscom ist das Telefonieren über das Mobilnetz wie auch die Datenverbindungen wieder vollumfänglich möglich. Sollten gewisse Funktionen ausgefallen sein, empfielt Swisscom die Mobile-Geräte neu zu starten. Die Ursache des Unterbruchs im Mobilfunknetz sei noch nicht bekannt und werde nun genau analysiert.

Mehrere gravierende Unterbrüche 2020

Schon 2020 traten bei Swisscom insgesamt vier grössere landesweite Störungen auf. Am 26. Mai 2020 waren während rund drei Stunden Gespräche über das Mobilnetz für Geschäfts- und Privatkunden beeinträchtigt.

In einigen Kantonen waren überdies Notfallnummern aus dem Swisscom-Mobilnetz nicht erreichbar, was zu Hinweisen an die Bevölkerung auf der Alarm-Website «Alertswiss» des Bundes führte. Notrufe konnten damals nur aus dem Festnetz getätigt werden.

Ursache Wartungsarbeiten

Zuvor hatte es bereits im Januar und Februar 2020 drei Unterbrüche innerhalb weniger Wochen gegeben. Damals lag die Ursache des Unterbruchs bei Wartungsarbeiten.

Nach der zweiten Panne im Februar 2020 intervenierte das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) und kündigte eine Untersuchung an. Auch die zuständige Nationalratskommission verlangte damals Auskunft über die Pannenserie bei der Swisscom.