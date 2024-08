Die Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» wurde am 16. Februar 2024 mit rund 130‘000 Unterschriften eingereicht. Sie will das 2017 vom Stimmvolk beschlossene Neubauverbot für Kernkraftwerke aufheben. Hinter dem Begehren steht der Energie Club Schweiz, eine Allianz aus bürgerlichen Kreisen. Im Komitee sitzen Mitglieder aus SVP, FDP, Mitte und verschiedenen Wirtschaftsverbänden.

Das Komitee argumentiert, dass die umweltfreundliche Kombination von Wasser- und Kernkraft 2017 ohne Not aufgegeben worden sei. Um aus der „energiepolitischen Sackgasse“ zu kommen, brauche die Schweiz jetzt aber «Technologieneutralität ohne Denkverbote». Die Stopp-Blackout-Initiative will deshalb in der Verfassung verankern, dass sämtliche umwelt- und klimaschonenden Arten der Stromerzeugung zulässig sind. Damit wäre auch der Bau von neuen AKW wieder möglich.

Die Initianten weisen darauf hin, dass der Bundesrat Bevölkerung und Wirtschaft einer drohenden Strommangellage gewarnt und unter anderem ein Gasturbinen-Notkraftwerk in Birr (AG) eingerichtet habe. Der CO₂-Ausstoss solcher Kraftwerke belaste aber das Klima massiv und verteuere den Strom für Wirtschaft und Privathaushalte. Zudem führten die unsicheren Gasimporte sowie fehlenden Gasspeicher zu einer grossen Abhängigkeit vom Ausland.