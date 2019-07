Der Imam wandte sich in einer Freitagspredigt vor drei Jahren an rund 60 Gläubige und rief in einigen Sätzen – auf Arabisch – zu Gewalt auf. Übersetzt waren das Sätze wie: Menschen seien in ihren Häusern zu verbrennen, weil sie sich im Gebet von der Gemeinschaft ferngehalten haben.

Das ging zu weit, sagte die Zürcher Justiz und erhob Anklage gegen den jungen Mann, der als Asylbewerber in die Schweiz eingereist war. Die Zürcher Justiz verurteilte ihn wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit.

Legende: Die umstrittene An'Nur-Moschee in Winterthur ist inzwischen geschlossen. Keystone

Der Imam zog das Urteil ans Bundesgericht weiter – vergeblich. Die Passagen seien nicht aus dem Zusammenhang der gesamten Predigt gerissen worden, entschied das Bundesgericht. Es lehnte die Beschwerde des Imams deutlich ab.

Damit ist die Strafe gegen den Imam rechtskräftig: Er erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren und wurde des Landes verwiesen.

Verurteilter zurück in Somalia Die Vorinstanz, das Zürcher Obergericht, hatte zusammen mit dem Schuldspruch eine Landesverweisung von zehn Jahren angeordnet. Im Mai 2019 ist der Verurteilte nach Somalia ausgeschafft worden, nachdem ihn das Land als seinen Staatsangehörigen anerkannt hat. Er hatte in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt, das abgewiesen wurde. Zunächst war man davon ausgegangen, dass er aus Äthiopien stammt. (sda)

Von den Verfahren aus der An'Nur-Moschee sind noch nicht alle abgeschlossen. Hängig sind noch welche wegen Dschihad-Reisenden nach Syrien und wegen Attacken auf zwei Glaubensbrüder aus dieser Moschee.

Die Moschee selbst gibt es aber nicht mehr. Im Sommer 2017 ging sie zu, da der Mietvertrag im Winterthurer Industriegebiet nicht mehr verlängert wurde.