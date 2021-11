Legende: Die erste Vignette in der Schweiz 1985. zvg

1984 war das Schweizer Volk bereit, für die Benützung der Nationalstrassen zu zahlen. Ein Jahr später wurde die Abgabe in Form einer 30-fränkigen Vignette eingeführt. Die Vignette nach dem Design vom Berner Grafiker Roland Hirter war die erste in ganz Europa. Nach ihrer Einführung in der Schweiz wurde dieses Abgabesystem in verschiedenen Ländern wie Österreich, Slowenien und Tschechien kopiert.