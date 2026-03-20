Die Unfalldaten stammen vom Bundesamt für Strassen (Astra). Gezeigt werden polizeilich gemeldeten Unfälle auf öffentlichen Strassen mit Personenschaden. Als getötet gelten Personen, die auf der Unfallstelle oder innerhalb von 30 Tagen an den Unfallfolgen sterben. Als schwerverletzt gelten Personen mit schweren körperlichen Verletzungen, die in der Regel eine Hospitalisierung erfordern.

Um die Unfälle auf der Route zu ermitteln, wird ein Band von 15 Metern links und rechts der Route berücksichtigt. Die Hotspots berücksichtigen Unfälle in einem Umkreis von 50 Metern, die auf der gewählten Route liegen.

Die Routenberechnung priorisiert den schnellsten Weg, unabhängig vom potentiellen Verkehrsaufkommen. Bei Velorouten werden Strassen gegenüber Feldwegen bevorzugt.

Wählen Sie das Auto für die Routenberechnung, werden alle Unfälle dargestellt, denn die Rohdaten erlauben keinen eindeutigen Rückschluss zu, ob ein Auto an einem Unfall beteiligt ist. Erfahrungsgemäss ist das aber häufig der Fall. Wählen Sie das Velo, sehen Sie nur Unfälle mit Fahrradbeteiligung.

Die gezeigten Unfallschwerpunkte stammen aus Publikationen des Astra und der Kantone Basel-Stadt und Zürich. Sie basieren noch auf den Unfalldaten von vergangenem Jahr.