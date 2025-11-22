Mann stürzt mit Kind im Auto in den Lungerersee OW

Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Freitag bei einem Unfall zusammen mit einem fünfjährigen Kind im Auto in den Lungerersee gestürzt.

Ein vorbeifahrender Feuerwehrkommandant reagierte sofort und barg den Lenker und das Kind umgehend, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Beide Personen seien unterkühlt aber nicht verletzt gewesen, schrieb die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung.

Der Rettungsdienst habe sie vor Ort betreut.

Legende: Der vorbeifahrende Feuerwehrkommandant der Gemeinde Lungern hat den Unfall beobachtet und umgehend das Kind und den Autolenker aus dem Wasser geborgen. zvg/KAPO OW

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitag um 17:15 Uhr. Der Autofahrer verlor demnach aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug.

Zeuge hat sofort reagiert

Der vorbeifahrende Feuerwehrkommandant der Gemeinde Lungern habe den Unfall beobachtet. Er sei sofort ins Wasser gestiegen und habe den Autolenker und das Kind aus dem Fahrzeug geborgen.

Danach habe er das Auto gesichert, damit es nicht weiter in den See rutschen konnte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, wie die Polizei mitteilte. Die Brünigstrasse sei zwischen Lungern Nord und dem Dorf Lungern für rund zwei Stunden gesperrt gewesen.