Der zweispurige Kerenzerbergtunnel zwischen Weesen und Murg wird ausschliesslich in südlicher Richtung befahren, in Richtung St. Galler Rheintal, Chur und Tessin. Er ist Teil der Gotthard-Ausweichstrecke über den San Bernardino. Der Gegenverkehr nach Zürich führt am Ufer des Walensees entlang, wechselweise in Galerien, kurzen Tunneln und auf offenen Strecken.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1986 wurden am Kerenzerbergtunnel laut Astra keine grösseren Instandsetzungen durchgeführt. Um das Bauwerk den heutigen Normen anzupassen und sicherer zu machen, wird seit 2020 eine umfangreiche Sanierung durchgeführt.