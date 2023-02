Weil der Kanton Aargau ihre Wohnungen für Asylsuchende braucht, erhielten die bisherigen Mieterinnen und Mieter die Kündigung.

Der Eigentümer, der die Kündigungen ausgesprochen hat, gibt SRF keine Auskunft.

Die Gemeinde Windisch (AG) will sich gegen die Kündigungen wehren und kritisiert den Kanton scharf.

In drei Häusern in der Gemeinde Windisch soll eine Asylunterkunft für rund 100 Geflüchtete entstehen. Der Eigentümer der Liegenschaften hat die Gebäude dem Kanton offenbar dafür angeboten. Der Haken an der Sache: aktuell wohnen noch 49 Personen in den Gebäuden. Diese erhielten nun per Ende Juni die Kündigung.

Gemeinderat stellt sich gegen Kündigungen

Der Gemeinderat von Windisch zeigt sich in einer Mitteilung «zutiefst schockiert über das Vorgehen». Kritisiert wird dabei der Eigentümer der Gebäude, aber auch der Kanton Aargau. Die Windischer Behörden betonen, sie hätten die Kantonsvertreter darauf hingewiesen, dass in den Liegenschaften Personen wohnten.

Legende: Die betroffenen Mieterinnen und Mieter wohnen in drei Gebäuden an der Mülliger- und Zelglistrasse in Windisch. SRF / Beni Minder

Die Wohnungen sind relativ günstig, sie werden von Personen mit tieferem Einkommen bewohnt. Für den Gemeinderat ist deshalb klar, dass es für die Bewohnerinnen und Bewohner sehr schwierig wird, neue Wohnungen in diesem Preissegment zu finden.

Deshalb will sich die Gemeinde gegen den Rauswurf der Mieterinnen und Mieter wehren. Und: Man erwarte vom Kanton, dass er darauf verzichtet, die Liegenschaften als Asylunterkunft zu mieten.

Eigentümer hüllt sich in Schweigen

Der Kanton Aargau hat für den Nachmittag eine kurze Stellungnahme angekündigt. Der Eigentümer der drei Gebäude in Windisch ist eine Firma mit Sitz in Wollerau im Kanton Schwyz, 1drittel Aleph AG. Gegenüber Radio SRF sagt der Geschäftsführer, dass er keine Auskunft erteilen will.