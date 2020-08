Einschätzung von SRF-Bundeshausredaktorin Nathalie Christen:

«Wenn SVP, FDP, CVP und GLP wirklich geschlossen bleiben, können sie ihre AHV-Pläne mindestens im Parlament problemlos durchbringen. Doch ein Blick auf das, was man von diesen Plänen bis jetzt weiss, wirft noch grosse Fragen auf: Wieviel sollen die Frauen zurückbekommen dafür, dass sie über eine Erhöhung des Rentenalters den grössten Sanierungsbeitrag leisten sollen? Und: Für wie lange wäre die AHV überhaupt gesichert – die kleinere Mehrwertsteuer-Erhöhung der Bürgerlichen würde nicht mal halb so viele Zusatzeinnahmen in die AHV-Kasse spülen wie in der Bundesratsversion. Käme dann schon bald der Ruf nach einem höheren Rentenalter für alle? Sicher ist: Auf dem Weg zum Ziel muss die neue bürgerliche Allianz noch viele Hürden überwinden.»