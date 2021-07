St. Gallen will Halt in Wil statt am Flughafen Zürich

Die St. Galler Regierung will, dass der Intercity 5 von St. Gallen nach Genf künftig in Wil und nicht mehr am Flughafen Zürich Halt macht. Damit soll die Situation der Pendlerinnen und Pendler vor Ort verbessert werden, heisst es von der Stadt Wil. Dieses Begehren im Osten sorgt für Unverständnis im Westen, weil andere Städte ihre Anbindung an den Flughafen Zürich dadurch verlieren würden.

Ich hoffe sehr, dass der St. Galler Versuch nicht gelingt.

Der Intercity 5 der SBB fährt von St. Gallen nach Winterthur, dann über den Flughafen Zürich und danach an den Zürcher Hauptbahnhof. Der Kanton St. Gallen reicht beim Bund nun einen Vorschlag ein, dass der IC5 nach St. Gallen neu auch in Wil halten soll. Anschliessend soll der Zug von Winterthur direkt an den Zürcher Hauptbahnhof fahren. Damit würde der Flughafen Zürich als Halt gestrichen werden.

Dadurch könne die Grossregion Wil wieder wie früher zum Knotenpunkt werden und Pendler müssten nicht mehr so lange auf ihren Anschluss warten, sagt der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder. Wil hat ein Einzugsgebiet von weit über 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Diese Leute wollen sehr schnell nach Zürich gebracht werden, sagt der St. Galler Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner: «Darum möchten wir gute und direkte Verbindungen von St. Gallen und Wil nach Zürich.»

Zürich, Aargau und Solothurn wehren sich

Der Ostschweizer Antrag verärgert insbesondere westlich von Zürich. Für viele Städte von Aarau über Olten und Neuenburg bis Morges wären die Auswirkungen gross. Sie hätten keine direkte Verbindung mehr zum Flughafen. Entsprechend sehen Zürich, Aargau und Solothurn ihre Direktverbindungen bedroht und wehren sich. «Für uns wäre das gravierend», sagt der Solothurner Stadtpräsident Kurt Fluri. Für die Solothurner Wirtschaft, aber auch für die Bevölkerung, die verreisen will, sei der Halt am Flughafen entscheidend.

Der Vorschlag der St. Galler Regierung liegt aktuell beim Bundesamt für Verkehr. Dieses will bis im Herbst eine erste Antwort liefern.