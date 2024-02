Im Februar 2022 haben Volk und Stände die Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» angenommen. Diese will verhindern, dass Kinder und Jugendliche mit Tabakwerbung in Kontakt kommen. So weit, so klar? Mitnichten: Im Nationalrat entbrannte heute eine hitzige Debatte darüber, wie die Volksinitiative umgesetzt werden soll.

Die Voten von links bis rechts

Schliessen 00:29 Video Barbara Gysi (SP/SG): «Der Volkswillen wird missachtet und Gesundheit der Menschen geschädigt» Aus News-Clip vom 29.02.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden. 00:29 Video Andreas Glarner (SVP/AG) kritisiert «Gläubigkeit von Bundesrat und BAG an die WHO» Aus News-Clip vom 29.02.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden. 00:12 Video Regine Sauter (FDP/ZH): «Unser Credo lautet: So liberal wie möglich, so restriktiv wie nötig» Aus News-Clip vom 29.02.2024. abspielen. Laufzeit 12 Sekunden. 00:29 Video Manuela Weichelt (Grüne/ZG): «Entscheidend, dass Junge erst gar nicht mit dem Rauchen beginnen» Aus News-Clip vom 29.02.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden. 00:32 Video Kommissionssprecher Lorenz Hess (Mitte/BE) spricht sich gegen Rückweisungsantrag der SVP aus Aus News-Clip vom 29.02.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Die Linke warf der Gesundheitskommission des Nationalrats vor, den Volkswillen zu missachten. Die SVP bezichtigte das BAG, der Weltgesundheitsorganisation hörig zu sein – und verlangte, das Geschäft an den Bundesrat zurückzuweisen. Die Kritik: Die Landesregierung sei bei der Umsetzung des Verfassungstextes zu weit gegangen.

Legende: Der Bundesrat will die Initiative mit einem umfassenden Werbeverbot umsetzen, für Tabakprodukte und auch für E-Zigaretten. Der Ständerat schwächte die Vorlage im vergangenen Herbst ab. Keystone/DPA/Peter Kneffel

Der Rückweisungsantrag der SVP scheiterte klar. Der bürgerlich dominierte Nationalrat sprach sich derweil wie der Ständerat dafür aus, den Initiativtext nicht wortgetreu umzusetzen – und gewisse Ausnahmen für Tabakwerbung zuzulassen. Doch auch das fand keine Mehrheit im Rat: Die SVP empfand eine solche Umsetzung der Initiative als zu restriktiv; die Linke monierte, der Volkswille würde untergraben und wollte ein umfassendes Werbeverbot.

Diverse strittige Punkte

Umstritten sind verschiedene Punkte: Unter anderem gehen die Meinungen auseinander bei der Frage, für welche Presseerzeugnisse ein Tabakwerbeverbot gelten soll. Auch die Regeln für die Verkaufsförderung, der Verkauf von Tabakprodukten durch mobiles Personal an öffentlich zugänglichen Orten und das Sponsoring von Veranstaltungen werden kontrovers diskutiert.

In der Gesamtabstimmung lehnte schliesslich eine unheilige Allianz von SVP und Linken die Vorlage ab. Diese geht nun wieder zurück an den Ständerat. Falls er die Vorlage auch ablehnt oder der Nationalrat danach ein zweites Mal, ist das Geschäft erledigt. Das Parlament müsste dann für die Umsetzung des neuen Verfassungsartikels auf Feld eins beginnen.