Ein Bericht der Fachstelle Infosekta beschreibt den sexuellen Missbrauch an Kindern unter den Zeugen Jehovas. Die meisten Fälle würden nicht publik gemacht, heisst es dort. Grund dafür sei das abgeschottete System der Religionsgemeinschaft.



Infosekta schreibt, die Zeugen Jehovas wollten Anzeigen in Missbrauchsfällen vermeiden und sie von einem eigenen Gerichtskomitee beurteilen lassen. Dadurch werde «das dogmatische System zur täterschützenden Struktur».



In Australien hat die Aufarbeitungskommission von Missbrauchsopfern 1800 Fälle in den Datenbanken der Zeugen Jehovas gefunden. Keiner dieser Fälle wurde an die Polizei weitergegeben.



Diese Fälle in Australien könne er nicht beurteilen, sagt Thomas Steiner von den Zeugen Jehovas. Doch in der Schweiz gebe es klare Regeln: «Bei uns Zeugen Jehovas wird so etwas behandelt und nicht unter den Teppich gekehrt», versichert Steiner. «Jemand, der pädophile Handlungen begeht, wird bei uns ausgeschlossen.»