In Strengelbach AG hat die Kantonspolizei eine leblose Person gefunden.

Es dürfte sich um Suizid durch die Einnahme von Gift handeln, sagt die Polizei auf Anfrage.

Mehrere aufgebotene Einsatzkräfte hätten ausserdem Vergiftungssymptome wie Übelkeit und Schwindel gezeigt.

Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

Der Kantonspolizei sei am Freitagmorgen, kurz nach 8 Uhr, gemeldet worden, dass sich in einem Mehrfamilienhaus in Strengelbach eine leblose Person befinde. Dies bestätigt die Kantonspolizei am Freitagmittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die aufgebotenen Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der Person feststellen können.

Das Gift dürfte sich jedoch verflüchtigt haben, sodass Einsatzkräfte, die nahe bei der Person waren, damit in Kontakt gekommen sein dürften. Die Einsatzkräfte, die Vergiftungssymptome aufweisen, würden derzeit von Sanitätern behandelt, teilte die Kantonspolizei weiter mit. Ausserdem sei die Chemiewehr vor Ort und habe die Wohnung abgesperrt. Auch das Kantonale Katastrophen­einsatzelement sei im Einsatz. Die Wohnung werde untersucht.