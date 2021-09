Legende: Keystone / Archiv

Der Strompreis für Endverbraucher setzt sich aus vier Komponenten zusammen.



Netznutzungstarif: Das ist der Preis für den Stromtransport über das Leitungsnetz vom Kraftwerk bis zum Haus. Bestimmt wird er durch die Kosten für das Netz, also dessen Bau, Unterhalt und Betrieb.



Energietarif: Dieser Tarif ist der Preis für die gelieferte elektrische Energie. Der Netzbetreiber erzeugt diesen Strom entweder in eigenen Kraftwerken oder kauft ihn von Lieferanten ein.



Abgaben an das Gemeinwesen: Diese Komponente beinhaltet kommunale und kantonale Abgaben und Gebühren. Darunter fallen etwa Konzessionsabgaben oder lokale Energieabgaben.



Netzzuschlag: Dieser Zuschlag ist eine Bundesabgabe zur Förderung von erneuerbaren Energien, zur Subventionierung der Grosswasserkraft sowie die ökologische Sanierung der Wasserkraft. Der Bundesrat legt die Höhe der Abgabe jährlich fest. 2022 liegt sie auf der gesetzlich maximal zugelassenen Höhe von 2.3 Rappen je Kilowattstunde. Sie bleibt damit gleich hoch wie 2021.