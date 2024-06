Per E-Mail teilen

Die Schlussresultate zeigen: 68.7 Prozent der Stimmberechtigten stimmen für das Stromversorgungsgesetz.

Das Gesetz – der sogenannte Mantelerlass – will die Grundlagen schaffen, damit in der Schweiz rasch mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen produziert werden kann.

Gegen die Vorlage war das Referendum ergriffen worden.

Stromversorgungsgesetz Eidg. Vorlage: Gesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien JA 68.7% 1'717'387 Stimmen

NEIN 31.3% 781'769 Stimmen Stimmbeteiligung 45.4%

NEIN 31.3% 781'769 Stimmen Stimmbeteiligung 45.4% JA-Anteil in %













Die Schweiz erhält Regeln, um mehr einheimische Energie aus Solar- und Windenergie zu gewinnen, und die Planung von 16 Wasserkraftanlagen wird vereinfacht. Die Stimmberechtigten haben nach Auszählung aller Stimmen das Stromversorgungsgesetz mit 68.7 Prozent angenommen.

Kurzeinschätzung von SRF-Bundeshausredaktor Dominik Meier Box aufklappen Box zuklappen Das deutliche Ja überrascht nicht: Den Fundamentalwiderstand der SVP-Führung trug nicht einmal die eigene Basis geschlossen mit. Und auch unter Naturschützerinnen und -schützern blieben die Kritiker in der Minderheit. Das hat damit zu tun, dass das Stromgesetz ein Kompromiss ist: Das Parlament verzichtete auf ein weitergehendes Solar-Obligatorium und im Gegenzug auch auf markantere Eingriffe beim Naturschutz. Entscheidend wird jetzt, ob das Ja-Lager seinen Worten Taten folgen lässt: Investiert die Stromwirtschaft nun entschlossen in Kraftwerke? Verzichten die grossen Umweltverbände auf Einsprachen? Und: Findet das Parlament einen mehrheitsfähigen Weg, um die langen Bewilligungsverfahren zu verkürzen? Das jetzt beschlossene Gesetz verlangt einen raschen, enormen Ausbau der erneuerbaren Energie. Doch ein Gesetz allein produziert noch keinen Strom. Stromversorgung verträgt keine Unsicherheit. Die Geduld der Skeptiker ist begrenzt, sie werden – vielleicht bald auch unterstützt von SVP-Energieminister Rösti – auf neue AKW drängen.

Die Zustimmung zum Stromversorgungsgesetz überrascht nicht. In den letzten Abstimmungsumfragen im Auftrag der SRG waren Ja-Anteile von 73 Prozent erwartet worden. Die Vorlage soll per Anfang 2025 in Kraft treten.

Legende: Hocherfreute Gesichter, klatschende und jubelnde Menschen: Die Befürworterinnen und Befürworter des Stromversorgungsgesetzes freuen sich über die deutliche Annahme. Keystone/ANTHONY ANEX

Bundesrat, Parlament, die meisten grossen Parteien sowie wichtige Umweltverbände haben sich nun durchgesetzt. Die Fondation Franz Weber hatte die Vorlage mit dem Referendum bekämpft, zusammen mit einem Bündnis um den Neuenburger Pierre-Alain Bruchez und dem Verband Freie Landschaft Schweiz. Auch die SVP war dagegen – mit Ausnahme einiger Kantonalparteien.

«Klimaschutz nicht zulasten von Naturschutz»

Elias Vogt von der Freien Landschaft Schweiz hatte sich gegen das Stromgesetz eingesetzt, vor allem wegen der Windräder in der Landschaft, mit denen die Energiewende vorangetrieben werden soll.

Elias Vogt von der Freien Landschaft Schweiz hatte sich gegen das Stromgesetz eingesetzt, vor allem wegen der Windräder in der Landschaft, mit denen die Energiewende vorangetrieben werden soll.

Vogt spricht gegenüber SRF von einer Niederlage für den Natur- und Landschaftsschutz in der Schweiz.

Stromkonzerne wollen vorwärtsmachen

«Ich möchte mich bei der Stimmbevölkerung bedanken», sagt Michael Frank, Direktor des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen. «Wir werden alles daransetzen, dass wir diese Projekte jetzt zum Laufen bringen. Wir erwarten aber auch von den Umweltverbänden, dass sie sich mässigen und massvoll mit den Einsprachen umgehen.»

Ob die Strompreise nun steigen werden, fragt Bundeshausredaktorin Mirjam Spreiter nach: «Die Strompreise hängen von anderen Sachen ab», sagt Frank. «Je mehr inländische Produktion wir zubauen, umso mehr wird sich das dämpfend auf die Preise auswirken.»

SVP will Umsetzung des Mantelerlasses genau beobachten

Die SVP werde genau hinschauen, ob der mit dem Erlass geplante Zubau von erneuerbaren Energien zu teurerem Strom führe, sagte SVP-Nationalrat Thomas Knutti auf Anfrage von Keystone-SDA. Die SVP werde auch prüfen, ob die von den Befürwortern genannte Maximalzahl von 150 bis 200 neu zu erstellenden Windrädern eingehalten werde.

Bürgerliche Reaktionen zum Stromversorgungsgesetz

Zudem werde die Partei darauf achten, dass die Gemeindeautonomie in den Bewilligungsprozessen gewahrt werde. Das im Gesetzestext formulierte Ziel eines Ausbaus erneuerbarer Energien bis im Jahr 2035 auf 35 Terawattstunden pro Jahr in der Schweiz werde eine Herausforderung, ist Knutti überzeugt. Er sei enttäuscht.

Greenpeace fordert Stilllegung von AKW Beznau Box aufklappen Box zuklappen Nun sei es Zeit, einen Schlussstrich unter die Atomkraft zu ziehen. Das sagt die Umweltorganisation Greenpeace. Mit dem neuen Stromgesetz und dem avisierten Zubau von zusätzlichen 45 Terawattstunden jährlicher Stromproduktion bis 2050 beschreite die Schweiz endlich den Weg hin zu hundert Prozent erneuerbarer Energieversorgung, teilte Greenpeace mit. Dank diesem raschen Zubau würden Laufzeitverlängerungen für die bestehenden Atomkraftwerke, der Bau und Betrieb von fossilen Reservekraftwerken oder gar die Diskussionen rund um einen AKW-Neubau obsolet. Jeder Franken, der noch in solche veraltete Technologie investiert werde, sei «reine Geldverschwendung».

Die Vorlage

Knapp 53 Prozent des in der Schweiz produzierten Stroms kamen 2022 von Wasserkraftanlagen, gut 36 Prozent von Atomkraftwerken, etwa drei Prozent aus thermischen Kraftwerken und 7.7 Prozent wurden mit verschiedenen erneuerbaren Energien, wie Wind- und Solarkraft, hergestellt.

Argumente im Abstimmungskampf Box aufklappen Box zuklappen Exponentinnen und Exponenten der sechs grössten Parteien, Wirtschafts- und Umweltverbände sowie Bundesrat und Parlament empfahlen ein Ja zur Vorlage. Eine sichere und bezahlbare Stromversorgung sei Grundlage der hohen Lebensqualität und des Wohlstands in der Schweiz, argumentierten sie. Demnach könne nur mehr einheimischer Strom den steigenden Strombedarf rasch decken, und dies erst noch mit Rücksicht auf Natur, Landschaft und Landwirtschaft. Schliesslich könne die Schweiz das Netto-Null-Ziel bis 2050 einzig erreichen, wenn sie sich von fossilen Energieträgern verabschiede. Unter anderem der Verband Freie Landschaft Schweiz, die Fondation Franz Weber und grosse Teile der SVP bekämpften den Mantelerlass. Die Energiewende dürfte nicht auf Kosten von Natur und Landschaft gehen, argumentierten sie. Die Gegnerschaft befürchtete zudem den Verlust von Mitspracherechten bei der Planung grosser Anlagen. Ihrer Ansicht nach müssten vor dem Bau von Grossanlagen das Potenzial von Sonnenenergie auf Gebäuden und Infrastruktur ausgeschöpft werden.

Das Ziel der Vorlage: Die Schweiz soll mehr Strom aus einheimischen erneuerbaren Quellen gewinnen, die Stromversorgung im Winter stärken und die Abhängigkeit vom Ausland verringern. In geeigneten Gebieten soll es für bestimmte, besonders wichtige Windkraft- und Solarenergieanlagen erleichterte Planungsbedingungen geben.