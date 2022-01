Legende: Keystone

Für ihre Untersuchung der Universität Zürich wurden 3664 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten im Kanton Zürich online zu ihrem Schlafverhalten und ihrer Lebensqualität während der Schulschliessung befragt. Dann verglichen die Forschenden die Ergebnisse mit der Befragung von 5308 Schülern aus dem Jahr 2017. Dabei zeigte sich, dass die Jugendlichen in den drei Monaten mit Fernunterricht und Homeschooling an Schultagen rund 90 Minuten später aufstanden, aber nur etwa 15 Minuten später zu Bett gingen – was die Schlafdauer um 75 Minuten verlängerte.