Für das «Swiss Nursing Homes Human Resources Project», Link öffnet in einem neuen Fenster sind zwischen September 2018 und Oktober 2019 4442 Pflege- und Betreuungspersonen in 118 Heimen in der Deutschschweiz und der Romandie befragt worden. Es handelt sich nach 2013 um die zweite Erhebung dieser Art. Die Umfrageresultate betreffen die Situation vor der Coronakrise. Sie zeigen gemäss den Studienverantwortlichen auf, dass die Arbeitssituation in den Heimen schon vor der Pandemie teils im kritischen Bereich war. (sda)