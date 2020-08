«Niemand will, dass seltene Tiere und Pflanzen verschwinden. Es gibt auch kaum jemanden, der unberührte Landschaften nicht schön findet», sagt SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. Doch wenn man Wiesen und Äcker wieder wie früher pflegen wolle, ohne viel Gift und extensiv, dann stehe das dem Wunsch entgegen, möglichst viele Lebensmittel in der Schweiz zu produzieren. Dasselbe gelte für staufreie Verkehrswege, die sich viele Leute wünschen; dafür brauche es noch mehr Strassen, die wiederum die Landschaft zerschneiden, was der Artenvielfalt schadet.

Die Studie enthalte Maximalforderungen für die Biodiversität, sagt von Burg. «Wie viel davon politisch umsetzbar ist, wird sich weisen.» Doch die Studie basiere auf gesicherten Grundlagen und zeige vor allem eines: «Wie schlecht es um die Natur in der Schweiz wirklich steht. Man muss an allen möglichen Hebeln ansetzen, wenn man etwas bewegen will.»

Vielen Leute wüssten nicht, dass nicht nur die Nashörner in Afrika oder der Tropenwald in Brasilien gefährdet sind. «Dass auch hier, vor unserer Haustür, trotz bestehender Schutzmassnahmen im Landwirtschaftsgebiet, in den Flüssen und Mooren die Zahl der Tiere rapide abnimmt, das ist vielen Leute nicht bewusst», so von Burg.