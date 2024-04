Legende: Imago/Pond5Images

Patientinnen und Patienten können ihre Arzt- oder Spitalrechnungen teilweise selbst kontrollieren. Präsenzzeiten oder die Menge an Medikamenten lassen sich oft auch ohne Fachwissen überprüfen. Bei Unklarheiten sollten sich Betroffene zunächst an die entsprechende Gesundheitsfachperson oder Spitaleinrichtung wenden. Führt dies zu keiner Lösung, stehen in den Kantonen verschiedene Beratungsstellen zur Verfügung.

> Hier finden Sie Angebote in den Kantonen (BAG)