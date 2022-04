Das romantische Bild des Traktors, der sein Güllenfass in der Abendsonne über das Feld zieht und hinten raus spritzt der Mist nach links und rechts, oben und unten – so wird noch heute mehrheitlich «bschüttet».

Legende: Ein Schleppschlauch zum Güllen: Ab 2024 wird es in der ganzen Schweiz Pflicht, im Thurgau ist es bereits jetzt so. Keystone

Das soll spätestens ab 2024 gänzlich der Vergangenheit angehören. Mit dem Schleppschlauch-Obligatorium will der Bund die schädlichen Ammoniakemissionen deutlich senken. 90 Prozent der Emissionen in der Schweiz stammen aus der Landwirtschaft, ein Grossteil davon entsteht beim Güllen.

Warum der Thurgau vorpreschte

Der Kanton Thurgau ist zusammen mit Luzern vorgeprescht und hat das Obligatorium bereits auf das Jahr 2022 eingeführt. Zum Unmut von Bauern und beispielsweise dem Thurgauer Bauernverband. Dessen Co-Präsident Daniel Vetterli sagt: «Teilweise sind Landwirte fundamental dagegen, teilweise hapert es an der Umsetzung. Da gibt es Fragen, die nicht abschliessend geklärt sind, was zu einem Unmut führt. Das ist auch der Kern des Widerstands.»

Warum ging der Kanton Thurgau beim Schleppschlauch-Obligatorium so voran, zwei Jahre vor der bundesweiten Regelung? Sebastian Menzel, Abteilungsleiter beim Thurgauer Landwirtschaftsamt, sagt: «Bedingt durch die hohe Tierkonzentration im Kanton war ein gewisser Druck da, Möglichkeiten schneller zu finden als andere Kantone.»

Steigende Kosten, steigender Druck

Einzelne Landwirte stellt dieses Vorpreschen vor Probleme. Alwin Stoller führt in Romanshorn einen Betrieb mit 50 Milchkühen. Für ihn kommt die Pflicht zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: «Wir haben auf der ganzen Breite steigende Kosten, hinzu kommt der Druck beim Milchpreis. Jetzt noch dieses Obligatorium. Wir haben dem Kanton das alles bereits erzählt. Aber da hat man kein Gehör.»

Legende: Ein gängiges Bild aus der Schweizer Landwirtschaft: Güllen ohne Schleppschlauch. Keystone

Dort sei man, so Menzel vom Landwirtschaftsamt, laufend in Gesprächen mit den Bauern, um gute Lösungen zu finden. «Es gab einzelne kritische Stimmen», sagt er. Es gibt auch Chancen auf Ausnahmebewilligungen, so beispielsweise, wenn man wegen Hanglage die Schleppschläuche nicht einsetzen kann.

Finanziell wird die emissionsarme Ausbringung im Kanton Thurgau weiterhin mit Beiträgen gefördert (30 Franken pro Hektar und Ausbringung). Hinzu können seit Januar 2022 bei Einsatz eines Schleppschuhs (ähnlich dem Schleppschlauch) oder eines Gülledrills (einfacher Verteiler) nochmals 15 Franken kommen.

Konsequenzen erst ab 2024

Bei Nichteinhaltung des Obligatoriums drohen vorerst auch noch keine finanziellen Konsequenzen: «Das hat in den Jahren 2022 und 2023 keine Auswirkungen auf die Direktzahlungen», sagt Menzel. Für Bauern wie Alwin Stoller bleibt es trotz aller Gegenwehr ein Müssen: «Wir kommen nicht drumherum. Wir machen das jetzt einfach, zähneknirschend.»