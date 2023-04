Suchtkranke Alte unterscheiden sich in ihren Bedürfnissen oft stark von nicht betroffenen. Ältere Menschen mit Suchtproblemen haben oft einen komplexeren Hilfebedarf, auch, weil der körperliche Zerfall und die Alterung aufgrund der Drogenvergangenheit früher eintritt.

Das Angebot wird differenziert: Es gibt in der Schweiz eine Handvoll spezialisierte Einrichtungen wie die GHG am Rosenberg in St. Gallen. Daneben gibt es Institutionen, die auch Suchtkranke in die bestehenden Alters- und Pflegeheim-Strukturen integrieren. Die Pflegimuri im Kanton Aargau etwa nimmt auch alkoholkranke Menschen auf.

Eine pragmatische Kooperation zwischen Suchthilfe und medizinischer Altersversorgung gibt es in der Schweiz erst vereinzelt. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit zwischen der Kontrollierten Drogenabgabe Bern und dem Wohn- und Pflegeheim Solina in Spiez respektive Steffisburg (BE). So wird im Wohnheim eine kontrollierte Heroinabgabe gewährleistet.