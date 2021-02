Berüchtigt sind Opiate auch geworden durch ihre massiven Verschreibungen in den USA in den 2010er-Jahren, der sogenannten Opioid-Krise.

Von 1999 bis 2018 starb fast eine halbe Million Menschen durch Opioide. Zum einen war da wieder der Irrglaube, die modernen Opiate hätten kein Suchtrisiko. Exemplarisch und berühmt dafür: Der Brief eines Arztes von 1980, veröffentlicht im New England Journal of Medicine, mit der Kernaussage «Sucht ist selten».

Ausgerechnet auf diesem Boden forciert die WHO eine verbesserte Schmerzbehandlung – als weltweites, oberstes Ziel.

Mit der so genannten «Pay for Performance» will die USA dieses Bestreben umsetzen. Heisst: Ärzte werden nur bezahlt, wenn die Schmerzpatienten nach der Behandlung zufrieden sind.

Das agressive Marketing durch die Pharmafirmen – allen voran Purdue – tut den Rest: «They do not have serious medical sideeffects. And so these drugs, which I repeat, are our best strongest pain medications should be used much more than they have for patients in pain.» Übersetzt: «Diese Medikamente haben keine ernsthaften Nebenwirkungen. Darum sollten sie, als unsere besten und stärksten Schmerzmittel, viel mehr eingesetzt werden bei Schmerzpatienten.»

Die Auswirkungen sind verheerend, vor allem in bestimmten Gebieten der USA mit viel Arbeitslosigkeit. Der Misere entsprechend hagelte es Klagen, die nun nach und nach Urteile oder Vergleiche in dreistelligen Millionen-Höhen nach sich ziehen.