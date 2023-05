Im Herbst treten verschiedene sozialdemokratische Ständeräte nicht mehr zur Wahl an. Es drohen weitere Sitzverluste für die Partei.

Der Sitz des vorzeitig zurückgetretenen Paul Rechsteiner ging dieses Wochenende an die SVP. Der Ersatz von Marina Carobbio, die Anfang April in die Tessiner Regierung gewählt wurde, wird erst im Herbst bestimmt. Dazu kommen Roberto Zanetti (SO) und Hans Stöckli (BE), die im Herbst nicht mehr antreten.

Laut Polit-Beobachter Claude Longchamp könnte die SP zwei bis drei Ständeratssitze verlieren. «Es ist das Ende einer Generation, die den Ständerat geprägt hat. Es waren Schwergewichte, die mit den Bürgerlichen verhandeln konnten, die auch im Bundesrat Einfluss gehabt haben, und von denen man wusste, dass sie das Geschäft des Verhandelns im Parlament ganz gut beherrschen und damit auch den Ständerat in den letzten Jahren etwas nach links gezogen haben.»

So hatte die SP 2015 einen Höhepunkt mit zwölf Sitzen in der kleinen Kammer, in den letzten Wahlen verlor sie drei davon. Heute hat sie nur noch sechs Sitze – so viele wie vor 20 Jahren.

Die Partei gibt sich trotzdem zuversichtlich: «Wir werden kämpfen, wir haben gute Chancen sechs oder sieben Sitze zu machen», sagt Fraktions-Chef Roger Nordmann.

Die SP tritt sowohl in Bern als auch in Solothurn mit neuen, starken Frauen an. Und mit Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard könnte die SP im Kanton Waadt einen Sitz gewinnen – allerdings auf Kosten der Grünen. Longchamp: «Die SP und die Grünen werden keine Blockierungsmöglichkeit mehr haben.» Das werde den politischen Bedeutungsverlust am stärksten prägen.