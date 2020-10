Wegen Kleidervorschriften an einigen Sekundarschulen in Genf haben Dutzende Jugendliche vor der Schule Pinchat protestiert.

Sie fordern, dass die «erniedrigende» und «sexistische» Kleiderordnung aufgehoben wird.

Für grossen Ärger sorgt bei den Jugendlichen das sogenannte T-Shirt der Schande («t-shirt de la honte»), das bei unpassender Bekleidung übergestreift werden muss.

Das grosse weisse T-Shirt in Übergrösse fällt bis zu den Knien und trägt die Aufschrift «J'ai une tenue adéquate» («Ich bin angemessen gekleidet»). Es muss übergestreift werden, wenn Schülerinnen und Schüler in einer als unpassend empfundenen Kleidung in die Schule gekommen sind.

Legende: Der Stein des Anstosses ist das übergrosse «T-Shirt der Schande», wie es die Schülerinnen und Schüler bezeichnen, das bei unpassender Bekleidung übergestreift werden muss. RTS

Unpassend sind etwa bauch- oder schulterfreie Kleidungsstücke, Jupes oder Shorts, bei den die Oberschenkel zu sehen sind oder solche mit anstössigen oder obszönen Botschaften.

Nach Ansicht der Schülerinnen und Schüler ist die Kleiderordnung sexistisch. Mädchen seien von dieser Massnahme ungleich stärker betroffen als Knaben, monieren sie.

Die Schülerinnen und Schüler haben mit einem Brief Bildungsdirektorin Anne Emery-Torracinta (SP) aufgefordert, diese «erniedrigende» Praxis aufzugeben.