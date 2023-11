Als Tabellenletzter ist der FC Basel in seiner schlimmsten sportlichen Krise seit 1994.

Trotzdem wollen Fans dem Club ein Museum widmen und damit auch ein Zeichen setzen.

Für das Museum sammeln Fans Geld, etwa mit einer Versteigerung von alten Trikots und Joggingrunden mit dem Clubbesitzer.

Die sportlichen Misserfolge verursachen bei Fans tiefe Schmerzen. «Es geht allen ans Herz in dieser Stadt», sagt der ehemalige FCB-Spieler Massimo Ceccaroni. Für einen eingefleischten FCB-Fan sei der letzte Tabellenplatz kaum zu ertragen.

750 Franken für Spaziergang mit FCB-Legende

An einer Auktion für das FCB-Museum konnten Fans einen Spaziergang mit ihm über die Basler Herbstmesse ersteigern. Das letzte Angebot lag bei 750 Franken.

Legende: Er war dabei, als der FCB das letzte Mal in die zweitbeste Liga abgestiegen ist: Massimo Ceccaroni. An der Versteigerung für das FCB-Museum bot jemand 750 Franken für einen Messebummel mit der FCB-Legende. SRF

Wegen ein paar schlechter Saisons den Club hängenzulassen, würde Silke Dean allerdings nie in den Sinn kommen. Sie hat sich das Logo ihres Lieblingsvereins sogar auf den Oberarm tätowieren lassen.

2600 Franken für Joggingrunde mit FCB-Präsident

In der Krise sieht sie auch eine Chance: «Jetzt trennen sich die echten Fans von den Zuschauern. Als echter Fan hält man auch zum Verein, wenn es nicht gut läuft.»

Legende: Fan-Liebe, die unter die Haut geht. SRF

2600 Franken hat Silke Dean an der Versteigerung geboten für eine Joggingrunde mit dem Vereinspräsidenten und ehemaligen FCB-Spieler David Degen. «Es ist ja für einen guten Zweck!»

Mit dem guten Zweck meint Dean das FCB-Museum. So etwas gibt es in dieser fussballbegeisterten Stadt noch nicht. Ändern will das eine engagierte Gruppe von Fans, zu der auch Thilo Mangold gehört. Ihm schwebt ein Ort vor, der sich einerseits mit der Geschichte des Fussballs in Basel auseinandersetzt.

Museum will mehr sein als reine FCB-Nostalgie

Anderseits soll das Museum auch die Schnittstellen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik thematisieren. «Wir wollen keinen rot-blauen Tempel, in welchem nur die Helden von früher verehrt werden», sagt Thilo Mangold.

Legende: Hier sollen sich die Fans dereinst in die Geschichte des FC Basel vertiefen können. Thilo Mangold steht in den Räumlichkeiten des geplanten FCB-Museums. SRF

Trotzdem ist es auch Mangold wichtig, dass dem FCB mit dem Museum ein Denkmal gesetzt wird. «Mit einem solchen Museum würden wir in Europa ganz vorne mitspielen – Champions League quasi!» Wenn es schon sportlich nicht mehr für die Champions League reicht, soll wenigstens das Museum herhalten.

Der FC Basel sei Teil dieser Stadt, ob er nun auf dem ersten oder letzten Tabellenplatz stehe. Dieser Meinung ist auch Ehrenpräsident Bernhard Heusler. Ein Museum sei gerechtfertigt. «Es geht um Respekt gegenüber der Vergangenheit. Die Geschichte dieses Vereins geht weit über die einzelnen Personen hinaus. Darum ist es höchste Zeit, dass man ein solches Projekt in Basel entwickelt.»

Legende: Hier könnten schon bald rot-blaue Kultgegenstände ausgestellt sein. SRF

Eine Heimat hat das FCB-Museum schon gefunden: Eine alte Scheune gegenüber dem Stadion St. Jakob-Park. Die Scheune gehört der gemeinnützigen Christoph-Merian-Stiftung, die auch 1 Million Franken für die Finanzierung des Museums gesprochen hat. Nun fehlen noch rund 2 Millionen. Die Eröffnung ist für 2026 geplant.

Diese Fussballmuseen gibt es in der Schweiz

1 / 4 Legende: Die Berner Young Boys haben im Jahr 2006 als erster Schweizer Fussballclub ein Museum eröffnet. BSC Young Boys 2 / 4 Legende: Das Bernische Historische Museum widmet YB ausserdem zurzeit eine Sonderausstellung. Im Bild die Mannschaft, die 1903 zum ersten Mal den Schweizer Pokal gewann. YB Museum 3 / 4 Legende: Seit 2014 präsentiert auch der FC Zürich seine Clubgeschichte in einem Museum. FCZ Museum 4 / 4 Legende: Die «World Cup Gallery» im FIFA Museum: Auch der Weltfussballverband hat ein Museum in der Schweiz. FIFA Museum

Ob der FC Basel bis dann wieder in der sportlichen Champions League spielt, oder ob der Abstieg Realität geworden ist – für die vielen Fussballfans in Basel wird der Museumsbesuch so oder so Pflicht sein.