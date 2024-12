Per E-Mail teilen

Wegen eines Schimmelpilzbefalls rufen die Grossverteiler Spar und TopCC die «Orient Delight» Dubai-Schokolade zurück.

Es bestehe eine Gefahr für die Gesundheit. Die Schokolade könne nicht konsumiert werden, teilt Recallswiss mit.

In den 200-Gramm-Tafeln der Schokolade werde der Höchstwert an Mykotoxinen, also durch Schimmelpilz produzierte Giftstoffe, überschritten, teilt Recallswiss mit . Die Schokolade könne zurückgebracht werden, der Verkaufspreis werde zurückerstattet.

Viele Produkte im Umlauf

Nach Deutschland hatte die Dubai-Schokolade auch in der Schweiz einen regelrechten Ansturm ausgelöst. Mitte November bildeten sich vor der Lindt-Schokoladenfabrik in Kilchberg ZH Schlangen, als eine limitierte Ausgabe der Schokoladentafeln verkauft wurde. Die Schokolade ist mit Pistaziencrème und Kadayif gefüllt, knusprigen Teigfäden, wie sie häufig in orientalischen Desserts verwendet werden. Diese Fäden werden auch Engelshaar genannt.

Verschiedene Food-Influencer auf der Plattform TikTok hatten die Dubai-Schokolade von anderen Herstellern entdeckt und beliebt gemacht. Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt sprang auf den Zug auf. Hergestellt wird die Schokolade mit der grünen Füllung aber längst nicht nur von Lindt.

Deutsche Behörde warnt vor importierten Tafeln Box aufklappen Box zuklappen Wie die «Bild» berichtet, warnt das Ministerium für Ernährung und Verbraucherschutz im Bundesland Baden-Württemberg vor dem Verzehr von Dubai-Schokolade. Man habe in Proben Kontaminanten, Farbstoffe, Allergene und Fremdfett festgestellt, erklärt der zuständige Minister der Zeitung. Bei den Proben handle es sich um importierte Produkte.

Zahlreiche kleinere Chocolatiers entwickelten inzwischen eigene Interpretationen. Auf Online-Marktplätzen werden die Tafeln eifrig weiterverkauft, für umgerechnet bis zu 400 Franken pro Tafel.